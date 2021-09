»Investirajmo v prihodnost z okoljem prijaznimi dejanji«

Okoljevarstveno gibanje mladih Petki za prihodnost je danes na Ponterošu priredilo miren protest. Z besedo in glasbo so prisotne opozarjali na hitro segrevanje Zemlje. »Da, mi smo krivi za propad okolja in odgovorni za njegov preporod,« je dejala 16-letna Eleonora in posredovala dobro novico. »Znanstveniki namreč obveščajo, da lahko še rešimo svet. Še sedem let 302 dni in 20 ur nas ločuje od katastrofe. Do takrat investirajmo v našo prihodnost z okoljem prijaznimi dejanji.«

Na trgu je med protestom nastala pisana orjaška slika z naslovom Siamo Ecocentrici. Prisotne je nagovoril tudi ugledni klimatolog Flilippo Giorgi.