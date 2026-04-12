Iranski režim se najbolj boji mladih

»Ker odločno in pogumno pripoveduje zgodbe generacije, ki med padajočimi bombami stremi k svobodi. Ker je glas otrok in mladih iz Ukrajine, Irana in Afganistana, ki se spopadajo s sovraštvom in z represijo. Ker zna gledati žrtve v oči in je vedno na strani dečkov in deklic.« S temi besedami je predsednik Sklada ZN za otroke (Unicef) v Italiji Nicola Graziano utemeljil dodelitev nagrade Unicef Link 2026 novinarki in vojni dopisnici iz Rima Cecilii Sala.

Podelitev je potekala v soboto pod šotorom Arena Link v sklopu Media Link Festivala na Velikem trgu, sledil je pogovor z dobitnico nagrade, eno najbolj pričakovanih gostov festivala, in Grazianom, ki ga je vodil direktor revije The Post Internazionale Giulio Gambino.

»Med svojimi potovanji opazujem predvsem mlajše generacije, ker mi te nudijo vpogled v prihodnost neke države,« je pojasnila Cecilia Sala. Spregovorila je o t. i. generaciji Z, o kateri je razširjeno mnenje, da je predvsem pasivna. »Pravzaprav pa smo v zadnjih letih bili priče številnim njenim revolucijam, tako uspešnim kot neuspešnim,« je poudarila novinarka. Naštela je upore v Nepalu, na Madagaskarju in v Maroku. »Še najbolj sem spremljala mlade, ki protestirajo v Iranu. Najbolj tragičen trenutek je bil zanje pokol 8. in 9. januarja letos, ko je bilo med protestom na cesti ubitih na tisoče ljudi, med temi tudi 200 otrok,« je dejala. »Režim pa je, kljub temu, da je zunanjemu svetu pokazal neverjetno odpornost, znotraj v resnici veliko krhkejši. To je režim, ki se najbolj boji mladih. Za vodilne je generacija Z tista, na katero jim ni uspelo prenesti vrednot islamske revolucije. Mladi v Iranu pa so že večina v državi, zato naj bi imel režim datum zapadlosti.«

Sala je spregovorila tudi o kaotičnih potezah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki »z vojno ni dosegel nič od tega, kar je pred bombardiranjem želel doseči s pogajanji«. Iran pa je odkril, da ima asa v rokavu, in sicer nadzor nad Hormuško ožino.