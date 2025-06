Irska Trasna dokončno prevzela tržaško enoto U-bloxa

Zaposleni pri podjetju U-blox pri Proseški postaji si lahko dokončno oddahnejo. Švicarska multinacionalka, ki je v začetku tega leta nepričakovano napovedala, da bo tržaško poslovno enoto, v kateri se ukvarjajo predvsem s čipi in tehnologijo za pametne telefone, zaprla, je naposled sklenila kupoprodajo z irsko družbo Trasna. Ta se je pred meseci pojavila kot morebiten interesent in podpisala z U-bloxom preliminarno pogodbo, postopek pa se je z današnjim dnem sklenil. Izvršni direktor Trasne Stéphane Fund, ki je center pri Proseški Postaji tudi obiskal, je pred časom potrdil namero, da bi ohranili vse zaposlene (teh je skoraj dvesto). Irska družba se še zlasti ukvarja z internetom stvari, v preteklih mesecih pa je tudi v sodelovanju s sindikati preverjala skladnost svojega poslovnega modela s tem, kar počenjajo dosedanji zaposleni družbe U-blox. Kot poročajo gospodarski spletni portali, je kupoprodaja za Trasno strateškega pomena, ker širi njen poslovni domet, U-blox pa se ukvarja s saniranjem lastnega finančnega in poslovnega položaja.