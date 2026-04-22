Na dan Zemlje filma, srečanje za otroke in predavanje

Danes je svetovni dan Zemlje, obeležili ga bodo tudi v Trstu in na Krasu. V veliki dvorani tržaške univerze na Trgu Evropa bodo ob 18. uri predvajali film Medena zemja, zgodbo Hatidze, zadnje makedonske lovke na divje čebele. V parku pri Magdaleni v Ulici Molino a vento bosta otroke med 16.30 in 18. uro čakala kombija društev Un villaggio per crescere in Drago Zio Giò. Malčki bodo listali knjige in skozi igro spoznavali naravo. Ob 21. uri pa bo v kinu Ariston pri Svetem Andreju na ogled film Dandelion’s Odyssey – Planètes, zgodba treh regratovih lučk, ki pripoveduje o moči matere narave. Vstop prost.

V Saležu bo drevi ob 19.30 predaval zoolog Nicola Bressi, kustos Naravoslovnega muzeja v Trstu. Pri Slovenskem kulturnem društvu Rdeča zvezda bo spregovoril o podnebju, ki se spreminja, ter o možnih scenarijih v zvezi s podnebnimi spremembami. Predavanje bo potekalo v italijanščini.