Iščejo šestnajst vzgojiteljev predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Tržaška občina je pred kratkim objavila razpis, s katerim namerava za nedoločen čas zaposliti šestnajst vzgojiteljev predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Želi namreč oblikovati celovito, sistematično in kakovostno ponudbo s poudarkom na sposobnosti posameznika, kot piše v besedilu razpisa, in na kompetence, s katerimi lahko strokovnjak zagotovi primerno podporo otrokom z invalidnostmi ali s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami.

Izbrani vzgojitelji bodo spremljali otroke individualno in jim nudili ustrezno didaktično podporo, v sodelovanju s pristojno občinsko službo in drugimi institucijami, s svojim delom bodo podpirali inkluzijo otrok v šolsko okolje.

Razpis zapade 9. oktobra. Objavljen je na spletni strani občine www.comune.trieste.it v zavihku »Concorsi« ter na portalu www.portale.inpa.gov.it. Kandidati morajo imeti ustrezno diplomo in specializacijo ali potrdilo o opravljenem visokošolskem tečaju na državnem institutu INDIRE, namenjenem vzgojiteljem, ki spremljajo otroke s posebnimi potrebami že najmanj tri leta, ali pa so specializacijo na tem področju dokončali v tujini. Kandidate čakata najprej pisna, nato pa še ustna preizkušnja.

Pogodba predvideva t. i. vertikalni polovični delovni čas. Zaposleni bodo v službi od januarja do julija in od septembra do decembra, kot je zapisano v razpisu. »To pomeni, da bodo vzgojitelji en mesec na leto brez plače,« je pojasnila sindikalistka Xenia Gugliatti (FP-CGIL).

Od tržaške občine sindikat zahteva, da čim prej pojasni, zakaj se je odločila za tako vrsto razpisa, predvsem pa pogodbe. Ob tem naj občina še pojasni, je dodala Gugliatti, zakaj v razpisu ni predvidenega mesta za vzgojitelja oz. vzgojiteljico otrok s posebnimi potrebami z znanjem slovenščine, saj ima občina vendar tri vrtčevske oddelke s slovenskim učnim jezikom.

Na to vprašanje je za Primorski dnevnik odgovoril Stefano Avian, ki je v mestni vladi pristojen za osebje.