Italijanov v tujini je več, kot je migrantov v Italiji

V svetu je aktivnih približno 60 vojn in oboroženih spopadov. V letu 2024 je v vojni življenje izgubilo okoli 200.000 civilistov. Potem so tu klimatske spremembe: leta 2023 so vremenske ujme prizadele več kot 26 milijonov ljudi. Ravno zaradi vojn in podnebnih sprememb se je moralo leta 2024 v svetu izseliti največ ljudi. V beg je bilo zaradi takšnih in drugačnih razlogov prisiljenih 130 milijonov beguncev. Od teh je 8,4 milijona ljudi pribežališče našlo v Evropski uniji.

»Od nekaj več kot osmih milijonov beguncev v Evropi je polovica pribežala iz Ukrajine,« je na predstavitvi v dvorani Novinarskega krožka v Trstu včeraj povedala Mariacristina Molfetta, urednica že osmega poročila fundacije Migrantes Il diritto d’asilo, v kateri so zbrani statistični podatki o beguncih v Italiji, Evropi in svetu.

Vseh tujcev, ki prebivajo v Italiji, je za približno pet milijonov. »Teh je manj, kot je Italijanov v tujini. Na seznam Italijanov v tujini je namreč vpisanih okoli šest milijonov državljanov Italije,« je še povedala kulturna antropologinja.