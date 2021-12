Ivici Švab Černetova nagrada

Ivica Švab je prejemnica Černetove nagrade za leto 2021. Tako se je odločila posebna komisija pri Knjižnici Dušana Černeta v Trstu, kjer vsako leto podeljujejo nagrado Slovencu oz. Slovenki ali slovenski organizaciji v Italiji, ki deluje v skladu s slovenskimi, krščanskimi in demokratičnimi ideali, za katere se je zavzemal časnikar in politik Dušan Černe (1916–1975).

Komisija jo je letos soglasno podelila socialni delavki in vzgojiteljici Ivici Švab, in sicer za njeno socialno občutljivost in dolgoletno delovanje na vzgojnem, dobrodelnem in verskem področju na Tržaškem – v okviru Slovenske zamejske skavtske organizacije, Slovenske Vincencijeve konference in Marijine družbe Marije milostljive v Ulici Risorta.

Podelitev nagrade bo v nedeljo, 19. decembra, v župnijski cerkvi pri Sv. Ivanu takoj po slovenski sveti maši, ki se začenja ob 10. uri.