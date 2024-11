Ivo Boscarol gost v DSI

Društvo slovenskih izobražencev bo nocoj (v ponedeljek, 18. novembra), izjemoma ob 18. uri gostilo enega izmed najbolj prepoznavnih slovenskih podjetnikov. V Peterlinovi dvorani bo gost Ivo Boscarol, dolgoletni prvi človek ajdovskega Pipistrela in eden izmed pomembnejših inovatorjev v podjetniškem sektorju v Sloveniji.

Boscarol je bil na področju razvoja ultralahkega letalstva pravi pionir na svetovni ravni in je tako vzbudil zanimanje največjih investitorjev na tem področju. Po prodaji svojega deleža v Pipistrelu ameriškemu podjetju Textron je podjetniško žilico usmeril na številne trge. Ukvarja se z bolj tradicionalnimi panogami, kot so na primer nepremičnine, pa tudi z visokotehnološkimi in povsem inovativnimi start-upi.

O tem bo govor na današnjem večeru, na katerem bo Ivo Boscarol komentiral tudi nekaj pomembnejših tem, ki so v ospredju v matični domovini in v širšem svetu. Pogovor z njim bo vodil novinar Andrej Černic.