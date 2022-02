Iz avta so jo rešili gasilci

Danes so ob 13.40 gasilci z Opčin posredovali v Trnovci zaradi prometne nesreče. Reševalci, ki so prišli na kraj nesreče, so našli avtomobil ford fiesta, ki se je zaletel v zidek blizu vhoda v vilo, v njem pa je bila vkleščena 53-letna voznica iz Prečnika.

Gasilci so uporabili navijalo in hidravlične škarje, da so prerezali pločevino avtomobila in so lahko iz njega potegnili poškodovano voznico.

Reševalci so jo z rešilnim vozilom prepeljali v bolnišnico, voznica pa je bila ves čas pri zavesti. Gasilci so tudi poskrbeli, da so odstranili poškodovano vozilo. Na kraju nesreče so bili tudi policisti.