Furlansko cesto, na mestu, kjer je pred dvema letoma prišlo do usada, po novem namesto kamnitega zidu varuje lesena ograja. Pod njo pa v 50 centimetrov širokem prostoru iz tal štrlijo kovinski žeblji, ki so povsem nezaščiteni. Da so kovinski delci nevarni, je v svetniškem vprašanju opozoril rajonski svetnik Levice Roberto Cattaruzza.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.