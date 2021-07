Iz Egipta navade in pravice žensk

Včeraj so v kinodvorani Ariston in po spletu nagradili zmagovalce 22. mednarodnega filmskega festivala ShorTS. Nagrado Estenergy - gruppo Hera (5000 evrov), t.j. nagrado festivala, je prejel kratkometražni film I Am Afraid to Forget Your Face egipčanskega režiserja Sameha Alae. V zgodbi se prepletajo egipčanske navade in vloga ženske v sodobni družbi. Pohvalo je žirija, ki so jo sestavljali režiserka Ella Cieslinski, igralka Nadia Kibout in režiser Amos Geva, namenila estonskemu delu Välguga Iöödud Raula in Rometa Eska. Nagrado AcegasApsAmga, žirijo je v tem primeru sestavljalo osebje podjetja, v višini 3000 evrov je prejelo delo Nicole Sorcinellija Ape Regina, kateremu so podelili tudi priznanje za najboljšo montažo italijanskega kratkometražnega filma. Nagrado publike je prejel kratki film Edoarda Natolija Solitaire, pohvalo pa zgodba La Grande Onda Francesca Tortorelle in film Olge Torrico Gas Station.

