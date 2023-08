Iz mlake odstranjujejo blato

Nadaljujejo se izredna vzdrževalna dela za osvežitev voda kontovelske mlake. Tržaška občina je namreč v preteklih tednih dala izprazniti kotanjo. Podjetje Italspurghi je s cisternami odpeljalo vodo. Postopek je bil daljši od predvidenega, saj je bilo letos več vode kot lani. Cisterne so izpraznjevali v javno kanalizacijo in na dnu mlake pustili nekaj desetin centimetrov vode za tamkajšnje »stanovalce«, v pričakovanju prevoza v nov dom. V mlaki so namreč veliko let živele ribe, neavtohtone vrste, ki so jih ljudje v letih tam zapustili. Nekaj dni so ribe plavale v večji luži, kar je pošteno skrbelo prostovoljce tržaškega združenja za zaščito živali ENPA, ki so trdili, da poletni čas ni primeren za selitev rib. Ribe so se sicer nekaj dni, ne preveč vročih ne sončnih, stiskale, do prihoda izvedencev deželnega urada za ribjo favno ETPI, ki so jim namenili nove bazene. Nekatere so sicer poginile, saj pomeni selitev zanje velik stres. S Kontovela pa niso odšle avtohtone živali, to so v glavnem žabe, katerim so začasno rezidenco uredili tik ob mlaki.

V torek se je po selitvi rib začela nova faza del. Bagri so iz dna mlake začeli premikati blato, tega naj bi bilo 110 kubičnih metrov, pod njim se nahaja gosta mreža korenin. »Skrbno nadzorujemo potek del, ki so bila sicer včeraj ustavljena, in upamo, da bodo s čiščenjem prišli spet na dan nekdanji izviri, ki so napajali mlako,« je povedal zahodnokraški rajonski svetnik Roberto Cattaruzza (Levica). O mlaki, delih in živalskih pustolovščinah je včeraj poročal tudi italijanski dnevnik Il Manifesto.