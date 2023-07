Iz morja letos rešili že 45 ljudi

Zadnji tedni so bili za obalno stražo, ki ima sedež v Trstu, še posebej naporni. V morju na območju Gradeža so iz morja potegnili kar tri pogrešane osebe in v vseh treh primerih so pripadniki luške kapitanije lahko le potrdili smrt utopljencev. Da je njihovo delo kompleksno in naporno, je včeraj potrdil poveljnik luške kapitanije v Trstu Luciano Del Prete, ki je tudi prvi mož celotne pomorske uprave v Furlaniji - Julijski krajini. Ob 158. letnici delovanja italijanske obalne straže je postregel s številkami, iz katerih izhaja, da med najkompleksnejše naloge obalne straže spada prav reševanje na morju.

Lani so iz morja v okviru 88 reševalnih akcij rešili kar 200 oseb. Kot je dejal poveljnik bi te osebe, če obalna straža ne bi pravočasno intervenirala, v morju izgubile življenje. Poveljnik je pozval plavalce in tiste, ki se s svojimi plovili odpravijo na morje, naj upoštevajo osnovna navodila za preprečevanje tveganj. V teh peklensko vročih dneh je odsvetoval plavanje v morju, saj je možnost, da z vročino plavalce obide slabost, večja kot običajno. Tistim, ki pa se odločijo obalo zapustiti s plovili, pa je položil na srce, naj za čisto vsak izhod obvestijo svojce in tudi povedo, kdaj se približno nameravajo vrniti. Od zgodnje sprožitve alarma o pogrešani osebi je odvisen uspeh reševalne akcije, je povedal poveljnik in postregel s podatkom o letošnjem reševanju v morju. V prvih šestih mesecih tega leta so zabeležili 25 reševalnih akcij, v okviru katerih so iz morja na varno potegnili 45 ljudi.