Iz Nabrežine in Saleža odhaja družinska zdravnica

Zdravstveno podjetje Asugi obvešča, da družinska zdravnica Giulia Ceschiutti ne bo več sprejemala pacientov na območju devinsko-nabrežinskega zdravstvenega okraja, v katerega so vključene repentabrska, zgoniška in devinsko-nabrežinska občina. Svoje paciente bo Ceschiutti sprejemala v ordinacijah v Saležu in Nabrežini do petka, 7. marca.

Da bi pacientom družinske zdravnice omogočili čim hitrejši prestop v seznam drugega zdravnika, bodo uradi zdravstvenega podjetja v Nabrežini izredno odprti za javnost v četrtek med 8 in 13. uro ter med 13.30 in 15.30. Sprejeli bodo največ 70 ljudi. Največ petdeset pa jih bodo sprejeli v torek, 11. marca, med 8.30 in 12.30. Vpisovanje v sezname družinskih zdravnikov je možno tudi na portalu zdravstvenega podjetja SESAMO na naslovu www.sesamo.sanita.fvg.it in pri okencih zdravstvenega okraja.