Iz oči v oči s pripovedovalci zgodb našega časa

Dvorana Luttazzi v Skladišču 26 bo od 15. do 17. oktobra gostila Dneve nagrade Luchetta, to je tridnevno prireditev, ki bo ponujala poglabljanje v aktualno dogajanje v družbi dobitnikov nagrade Luchetta, ki so iz prve linije poročali o najbolj perečih vprašanjih našega časa. Na programu je veliko srečanj, pogovorov in debat o različnih svetovnih temah – od poletnega terorja v Afganistanu do neenakosti, ki še vedno razdvajajo afriško celino, ali epohalnega vprašanja beguncev in novega suženjstva. Ena od tem, ki so Fundaciji Luchetta pri srcu so med drugim mladi, tako da bodo v ospredju prav gotovo tudi kritičnosti, ki obremenjujejo italijanske otroke in mladostnike po pandemiji in krepijo socialno negotovost oz. mnoge porivajo ob rob družbe in v izključenost.