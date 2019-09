Iz rdečih alg bodo izdelovali želatino agar

Ne le s prerezom traku – včeraj so v tržaški industrijski coni s posebnim ritualom, imenovanim nasi kuning tumpeng, značilnim za indonezijsko kulturo, predali namenu kakih 1800 m² prostorov, v katerih bo z oktobrom začel delovati operativni sedež družbe Java Biocolloid Europe. Ob posebno svečanih dogodkih v Indoneziji pripravijo riž, obarvan s kurkumo, in iz njega oblikujejo stožec, ki ponazarja vulkan, simbolični pomen katerega je prerojenje skozi destrukcijo. Gostitelj nato odreže konico »vulkana« in jo izroči gostu.

Glavna gostja včerajšnje slovesnosti je bila podjetnica Lisiani Wirjanto, in ravno njej je Gloria Paravan, žena Lina Paravana, soustanovitelja družbe Java Biocolloid, izročila vršiček stožca. Wirjanto je soustanoviteljica indonezijskega koncerna Hakiki, ki od leta 1969 proizvaja, uvaža, izvaža in distribuira prehrambne in druge živilske izdelke. V lasti koncerna Hakiki je tudi podjetje Java Biocolloid, vodilni subjekt na področju proizvodnje agarja, želatine iz morskih alg, ki jo uporabljajo v prehrambni in farmacevtski industriji, pa tudi pri mikrobioloških analizah. Tržaška izpostava je prvi operativni sedež hčerinske družbe Java Biocolloid Europe v Italiji.