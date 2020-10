Iz Slovenije pripeljal kombi s 17 migranti

V soboto popoldne so na Tržaškem ponovno ustavili kombi poln migrantov, ki je pridrvel čez slovensko - italijansko mejo. Ob 13.30 namreč je koprska policija opazila kombi opel vivaro s poljsko registrsko tablico, ki je vozil proti Črnem Kalu. Policisti so od voznika večkrat zahtevali, naj se ustavi, a ta je nemoteno nadaljeval svojo pot proti Italiji. Slovenska policija je medtem obvestila italijanske kolege, ki so kombi na meji takoj ustavili. V njem je bilo skritih 17 ilegalnih migrantov. Podrobnosti o narodnosti in starosti priseljencev ter druge informacije trenutno niso znane. Tržaška policija ne daje izjav, saj je preiskava še v teku.