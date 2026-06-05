Iz stanovanja, kjer je službovala, sta odnesla 150.000 evrov zlatnine

Policisti so 14. maja na podlagi odredbe sodnika za predhodne preiskave prijeli žensko in moškega, italijanska državljana, domnevna storilca tatvine v oteževalnih okoliščinah v stanovanju v Ulici Tigor v Trstu. Preiskavo so začeli po ovadbi žrtve, ki je med drugim prijavila, da so tatovi iz sefa, ki so ga prebili, odnesli zlatnino v skupni vrednosti okrog 150.000 evrov in denar v gotovini.

Z zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi so preiskovalci izsledili zgoraj omenjeni italijanski par. Ženska je v stanovanju pri žrtvi tatvine delala kot hišna pomočnica, pri čemer sta spoznala njene navade in urnike. Moški pa je bil na pogojnem odpustu pod nadzorom in je za sodelovanje pri tatvini izkoristil dnevne ure, da se je lahko oddaljil od zapora pred večernim povratkom.

Domnevna tatova so policisti aretirali in ju prepeljali v tržaški zapor.