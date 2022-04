Iz Švedske na Stefan

Po daljšem premoru so se na Državni izobraževalni zavor Jožefa Stefana vrnili gostje iz Švedske. Dijaki zadnjih treh razredov biokemične smeri so v nedeljo sprejeli štirinajst sovrstnikov, dva profesorja in ravnatelja šole Rudbecksgymnasiet v Örebru, s katerimi bodo delili učilnice, domove in izkušnje do petka.

Pandemija je take in podobne izmenjave potisnila nekam na dno spominov in jih nadomestila s spletnimi stiki, ki nimajo nič podobnega s sklepanjem neposrednih odnosov. Tako so se po dveh letih in pol dijakinje in dijaki spet lahko podali na daljši izlet, ki ni bil zgolj šolska odprava v tuje mesto, ampak popolno doživljanje vsakdana v družbi drugih, njim podobnim in istočasno zelo različnim dijakom.

Stefanovi biokemičarji, ki so sicer februarja obiskali Örebro in teden dni posvetili spoznavanju življenjskih ter študijskih navad na liceju Rudbecksgymnasiet, imajo v teh dneh možnost, da gostoljubje severnih mladih znanstvenikov iz podobne smeri povrnejo.