Izboljšati nameravajo ponudbo za kolesarske turiste

Kras ima vse, kar potrebuje sodobna kolesarska destinacija: razgibano čezmejno pokrajino, izrazito identiteto, bogato gastronomsko ponudbo in mrežo lokalnih ponudnikov. Oblikovanju nove, prepoznavne turistične izkušnje bo namenjen Potujoči Tourism Matching 2026, ki bo potekal jutri med 9. in 13. uro v prostorih centra Avalon v Briščikih. Dogodek prirejajo v okviru evropskega projekta CycleProMotion, sofinanciranega iz Programa Interreg VI-A Italija–Slovenija.

Na srečanju nameravajo začeti skupen delovni proces, v katerem bodo turistični ponudniki, gostinci, kmetje, vinarji, ponudniki kolesarskih storitev ter drugi deležniki preverjali potrebe kolesarskih turistov, možnosti povezovanja in razvoja novih skupnih ponudb. V prihodnjih mesecih se bo delo nadaljevalo na terenu s testiranjem načrtovanih krožnih poti, srečanji z operaterji in postopnim oblikovanjem mreže ponudnikov, ki želijo postati del prihodnje kolesarske mreže.

Med jutrišnjimi govorci bodo predstavniki RRA Severna Primorska, vodilnega partnerja projekta, PromoTurismoFVG, FIAB. Spoznati bo mogoče primer dobre prakse NOIMARCHEBIKELIFE ter INTER BIKE III (čezmejni kolesarski turizem ob Alpsko-jadranski kolesarski poti). LAS Kras bo predstavil vizijo kraških krožnih poti in razvojne priložnosti za območje. Udeleženci se bodo lahko simbolično priključili mreži kolesarjem prijaznih ponudnikov in tako izrazili pripravljenost za sodelovanje v nadaljnjem procesu. Udeležbo je treba potrditi na naslov: cyclepromotion@galcarso.eu.