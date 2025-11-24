Izbrali projektanta za bazen Acquamarina

Občina Trst je zaključila postopek javnega naročila za projektiranje nove občinske bazenske strukture Acquamarina. Po izvedenem postopku je bilo naročilo oddano začasni strokovni navezi Teco + Partners Stp Srl, ki je v konkurenci dveh ponudnikov predložilo najugodnejšo ponudbo.

Razpis za pripravo celovite projektne dokumentacije, ki vključuje projektiranje in izdelavo ekonomsko-finančnega načrta, je bil objavljen 18. septembra, rok za oddajo ponudb pa se je iztekel 4. novembra.Na razpis sta se prijavila dva ponudnika: izbrani Teco + Partners Stpl Srl in konzorcij Archest Srl. Zmagovalec razpisa je mednarodni arhitekturni biro s sedežem v Bologni. V podjetju je šest partnerjev ter približno 30 sodelavcev, med njimi arhitekti, inženirji, oblikovalci in drugi strokovnjaki. Biro se ukvarja z načrtovanjem stanovanjskih, šolskih, športnih, industrijskih in poslovnih objektov tako v Italiji kot v tujini, med drugim v Švici, Rusiji, Saudski Arabiji, Angoli in Iranu.

In kako naprej? Izbrano podjetje bo zdaj imelo 75 dni časa za izdelavo projektne dokumentacije. Po njeni oddaji bo sledila tehnična ocena, nato pa še objava razpisa za gradnjo in upravljanje nove bazenske strukture. Koncesija za upravljanje bo trajala 20 ali 30 let. Župan Roberto Dipiazza je že pred dvema tednoma napovedal, da želi objekt odpreti pred iztekom mandata, se pravi do junija 2027.