Izdali knjigo ob 400-letnici openske župnije

V pričakovanju zavetnikovega goda, ki bo v četrtek, 24. avgusta, se na Opčinah vrstijo dogodki za mlajše in starejše. Po četrtkovem sejmu so včeraj v Cinkovem domu na srečanju z novinarji predstavili knjigo Župnija sv. Jerneja na Opčinah nekoč in danes avtorice Xenie Nibrandt, ki jo je izdala openska župnija, založila pa založba Mladika.

Knjigo bodo sicer javnosti obširneje predstavili septembra, a kljub temu so ob praznovanju župnijskega zavetnika organizatorji želeli ponuditi v predogled dragocen zapis, ki priča o zgodovini celotne skupnosti. »Zanimiva je za širši slovenski prostor, saj utemeljuje slovensko prisotnost v tem prostoru,« je povedala urednica Nadja Roncelli in pojanisla, da bo knjiga na voljo v slovenskih knjigarnah v Italiji in Sloveniji. Med poslanstvi tržaške založbe je širjenje kulturne dediščine Slovencev v Italiji, od narečne poezije do lokalne zgodovine. Slednjo na izviren način tokrat podaja Xenia Nibrandt, ki je štiristo let openske župnije sv. Jerneja postavila v širše okolje, jo povezala s tržaško župnijo, občino in dogajanjem, ki je bilo v tako dolgem obdobju tudi za manjšo vas polno zanimivih razpletov.

Navdih za nastanek publikacije je bila lanska razstava ob okrogli 400-letnici župnije, za katero je poskrbela avtorica v sodelovanju s številnimi društvi in posamezniki. »Delno sloni na podobnih publikacijah, ki so nastale ob obletnicah. Zadnja je izšla pred 30 leti, zato je bil čas, da z novim pristopom pogledamo v preteklost,« je dejala avtorica.

Estetsko prikupna knjiga, ki jo je oblikoval Peter Furlan, je dvojezična in ne ponuja le gole zgodovine. V njej je na primer mogoče zaslediti zgodbo britanskega konzula, ki je ob koncu 19. stoletja večkrat obiskal Opčine, z ženo prebival v hotelu Obelisk in tu v prostem času ustvaril prvi prevod v angleščino in sploh v evropski jezik arabske zbirke povesti Tisoč in ena noč.