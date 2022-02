Izdalo jih je covidno potrdilo

V preteklih dneh so proseški karabinjerji, ki so pregledovali covidna potrdila, naleteli na avtomobil, v katerem so se vozili štiri potniki. Poleg covidnega potrdila so karabinjerji potnike vprašali, naj pokažejo osebni dokument, ki pa ga eden od njih ni imel. Z bolj temeljitim pregledom, ki so ga opravili na policijski postaji, so ugotovili, da je četrti moški prišel v Italijo nelegalno. Ostali trije so se izgovarjali, da ga niso poznali in so mu samo ponudili prevoz. To se je izkazalo za laž, saj je migrant pokazal covidno potrdilo enega od sorodnikov drugih treh potnikov.

Tri potnike, državljane Indije s stalnim prebivališčem v Bresci, so aretirali zaradi kaznivega dejanja spodbujanja nelegalnih migracij, četrtega pa so sprejeli v migrantski center.