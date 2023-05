Izdelujejo prehrano, ki lahko pripomore k zdravljenju nekaterih bolezni

Znanstveni park AREA na Padričah gosti v svojih prostorih laboratorije znanega podjetja brezglutenskih in drugih alternativnih živil Dr. Schär R&D. Tu se že dve desetletji znanstveniki posvečajo raziskovanju in izdelavi posebne prehrane, v nekaterih primerih celo zdravilne, kot dobro vedo bolniki epilepsije in drugih degenerativnih bolezni, ki od leta 2018 lahko računajo na proizvode Kanso, ker so primorani slediti ketogeni dieti. Rezultate raziskav na tem področju predstavljajo zdravnikom, raziskovalcem, pacientom in vsem, ki se za svoje ali za zdravje pacientov srečujejo s potrebo po odstranitvi vseh ogljikovih hidratov iz svojih prehrambenih navad prav v teh dneh na mednarodnem posvetu. Nemški in italijanski raziskovalci včeraj in danes delijo mnenja in znanja o koristih omenjenega načina prehranjevanja, še zlasti o dokazanih zdravilnih učinkih pri bolnikih z zdravilom odporno epilepsijo.

»Pri otrocih in odraslih so vedno bolj pogoste oblike epilepsije, katere pri reševanju simptomov so zdravila neuspešna. Zdravniki v tem primeru predpisujejo pacientom ketogeno dieto, ki se je izkazala za zelo učinkovito. Po dveh letih 50 odstotkov pacientov nima več epileptičnih napadov in lahko dieto prekine, pri 80 odstotkih pa je simptomov veliko manj,« je včeraj na sprejemu za novinarje povedal Fabio Barban, odgovoren za razvoj proizvodov podjetja Dr. Schär. Z direktorico Virno Cerne sta dvajsetletnico predstavila v znamenju razvoja. »Ustvariti želimo proizvode, ki so dobri po okusu in vsebini in ki lahko konkretno pripomorejo k zdravljenju simptomov točno določenih bolezni,« je povedala direktorica.

