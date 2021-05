Izguba je 40-odstotna

Tudi v tržaških nakupovalnih središčih Il Giulia in Torri d’Europa so se danes s simboličnim petnajstminutnim zaprtjem trgovin, znižanjem osvetljave in tišino pridružili vsedržavnemu protestu proti pandemičnemu zaprtju ob koncih tedna. V miljskem središču Montedoro so se protestu pridružili le redki, je pa položaj, po oceni tamkajšnjega direktorja, dramatičen.

Čeprav se v vrstah italijanske vlade namiguje na sprostitev odprtja, so trgovke in trgovci ter vodstva nakupovalnih središč že skoraj obupali. Do leta 2019 so petek, sobota in nedelja namreč bili tisti dnevi v tednu, ko jih je obiskalo največ strank in gostov. Zdaj pa se do tržaških trgovskih centrov ob vikendih pripeljejo samo obiskovalci t.i. nujnih prodajaln. Velike izgube v blagajnah trgovin pa so tudi posledica odsotnosti zvestih kupcev iz Slovenije in Hrvaške.

O posledicah daljšega obdobja krize smo se pogovorili s Stefanom Minnitijem, direktorjem nakupovalnega središča Torri d’Europa, in Sergiom Bavazzanom, direktorjem središča Montedoro Shopping Center v Miljah

»Posledice pandemije so za nas uničujoče,« je zaupal Minniti, »saj so pri nas že od februarja lani zaprti kino, restavracije in igrala za otroke. Le krajše jesensko obdobje, ko smo lahko zavohali kanček normalnosti, nam je dovolilo, da preživimo.« O zaslužku se direktor ni izrekel, ocenil pa je, da je izguba 40 odstotna, česar ne bo mogoče v kratkem nadoknaditi.

»Najbolj pogrešajo kupce iz Slovenije in Hrvaške,« je povedal Bavazzano in dodal, da je do decembra lani v središču bilo 470 zaposlenih, zdaj pa jih je že 30 manj. Leta 2019 je center zabeležil 64 milijonov letnega dobička, lani pa kar 20 milijonov manj.