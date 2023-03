Izmenjale so si pesmi najljubših ustvarjalcev

»Najprej nas je bilo le nekaj pod maskami, zdaj pa se nas je zbrala že lepa skupina.« Tako je knjižne molje, oziroma obiskovalce literarnega krožka Literandevu, ki se mesečno zbirajo v Narodni in študijski knjižnici, opisala pobudnica in mentorica skupine Sanja Širec. Krožek je namreč nastal v polni pandemiji v novembru 2021, ko so se bralci lotili romana Georga Orwella 1984. Obiskali smo jih v sredo, ko je potekalo prav posebno srečanje.

V sproščenem vzdušju so se bralke, pesnice in ljubiteljice poezije zbrale v krogu, v katerem so z ostalimi delile svoje poezije oziroma verze svojih najljubših pesnikov. Patricija Dodič, Sanja Širec Rovis in Antje Gruden so same prebrale svoje pesmi. Nato pa so druge članice krožka brale poezije Majde Artač Sturman, Miroslava Košute, Maruše Krese, Marije Kostnapfel, Ane Ahmatove, Lili Novy, Srečka Kosovela, Taje Kramberger in Uroša Zupana. Ob vsaki, večinoma otožni pesnitvi, je bilo slišati vzdihe »kako je lepa«, nakar so jih članice krožka nekoliko pokomentirale in povedale svoje mnenje o njej.

Tokratno srečanje je bilo atipično, saj je pobuda zanj prišla od ene od udeleženk in so ga organizirali ob svetovnem dnevu poezije. Voditeljica skupine namreč stalno bodri udeležence, naj tudi sami predlagajo temo, ki jih zanima, in res po začetnem zadržanju bralnih navdušencev dobiva vedno več predlogov, s čim naj se ukvarjajo.