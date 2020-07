Iznad ceste odstranili nevaren borovec

Tržaški gasilci so danes okrog 18.30 obvestili lokalne policista, da nameravajo odstraniti borovec, ki je pod Križem, na območju Hrastičev oz. Žlebin, nevarno visel nad cesto, zaradi česar je obstajala nevarnost, da bi zgrmel na cestišče. Cesto so zato zaprli, na kraju sta bili dve patrulji lokalnih policistov, ki sta preusmerjali promet – obvoz je bil mimo Sesljana ali po Ul. Pucino. Tačas so gasilci razžagali drevo, za katerega sicer ni znano, če je slučajno bilo bolno ali je zgolj bilo nestabilno zaradi strmega terena in neobičajne rasti. Približno ob 20.30 so gasilci končali z delom in spet odprli cesto, po kateri se je iz Brojnice mogoče zapeljati do Križa – ali obratno.