»Izobrazba je v zaporu temeljnega pomena«

Preskromna izobraževalna ponudba, pomanjkanja osebja in prezasedenost v zavodih za prestajanje zapornih kazni je v Italiji že stalnica. Tudi v tržaškem koronejskem zaporu so prostori pretesni in neprimerni, zaposlenih in sodelavcev, ki bi skrbeli za vse, kar je v takem zavodu nujno potrebno, pa premalo. »V okolju, kjer je asistenca temeljnega pomena, so take pomanjkljivosti nesprejemljive,« je včeraj po dopoldanskem obisku tržaškega zapora dejala poslanka Debora Serrachiani (Demokratska stranka).Obisk prostorov, po katerih jo je spremljal direktor Graziano Pujia, je bil posvečen predvsem izobraževanju v zaporu, temeljni pravici, ki je večkrat privede do uspešnega ponovnega vključevanja obsojencev v družbo. Poslanka je navdušeno spremljala podeljevanje diplom ob zaključku jezikovnih tečajev, ki jih ponuja pokrajinsko središče za izobraževanje odraslih oseb CPIA.

Več v jutrišnji tiskani izdaji Primorskega dnevnika