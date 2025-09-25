Izraelka in Palestinka ob žalovanju presegata delitve

O izkušnji izgube svojca v spopadih v Izraelu in o preoblikovanju negativnih čustev v pozitivna sta spregovorili Izraelka srednje generacije Maayan Inon in mlada Palestinka Sima Awaad. V Trst sta prišli na povabilo kulturnega centra, ki nosi ime po nekdanjem tržaškem škofu Lorenzu Bellomiju. Maayan Inon so v napadu na Izrael 7. oktobra 2023 ubili starša, ki sta živela v neposredni bližini Gaze. Bila sta zgled strpnosti in spoštovanja različnosti: vrata njune hiše so bila vedno odprta za ljudi različnih ver, jezikov in miselnosti. Simi Awaad, ki živi v Betlehemu, so izraelski vojaki ubili brata, ko je protestiral proti rušenju palestinskih hiš. Bolečina je preplavila družino. Po večletnem žalovanju je mama spoznala, da zaradi trpljenja izgublja stik z ostalimi otroki. Kljub začetnemu nasprotovanju, ko je razmišljala le o maščevanju, se je pridružila terapevtski skupini, v kateri so se zbirale palestinske in judovske družine. Te so na skupinskih seansah izražale svoja čustva žalosti, jeze, frustracije. Ženska je spoznala, da so Palestinci in Judje pri doživljanju bolečine enakovredni. Tudi Sima se je pridružila forumu The Parents Circle - Families, ta združuje več kot 800 Izraelcev in Palestincev, ki so v konfliktu izgubili svojca in nočejo, da bi drugi podobno trpeli. Naveličani so vojn in prelivanja krvi, radi bi živeli v miru.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.