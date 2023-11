Izsiljevanje v lunaparku

Na proseški Kržadi se približno teden dni vrtijo vrtiljaki lunaparka, ki tradicionalno obišče vas ob priljubljenem praznovanju vaškega zavetnika in zaščitnika novega vina sv. Martina. Vse pa ni tako brezskrbno, kot bi moralo biti za kraj, ki ga radi obiskujejo najmlajši. Širi se glas o skupini zelo mladih fantov, ki nadleguje druge mladoletne, zlasti dijake in dijakinje nižje srednje šole in od njih zahteva, naj jim izročijo denar.

Pri sebi naj bi imel tudi nož

V glavnem gre za neuradna pričevanja, opozorila staršem, naj bodo pozorni in nekatere objave na družbenih omrežjih, ki pa kaže, se vse bolj kopičijo. Tržaški karabinjerji so nam potrdili, da so trenutno prejeli eno ovadbo, vendar ne gre za prvi in omejeni primer nasilnih ali neprijetnih izgredov na Krasu.

Šlo naj bi za tuje državljane, v glavnem pripadnike iste skupine, ki je pred nedavnim, v prvi polovici oktobra huje poškodovala luksuzen avtomobil, ki je bil parkiran sredi Opčin, so še pojasnili. Sedem mladoletnikov je stopilo na vozilo na avtobusnem postajališču pred gostilno Max v Narodni ulici ter začelo skakati po pokrovu motorja in strehi. Prizor je ovekovečil očividec, fotografija je tudi takrat hitro preplavila splet.

Na Proseku pa so prijavili mladoletnika, ki naj bi prejšnjo nedeljo fantu bolj ali manj istih let grozil, naj mu izroči ves denar, ki ga ima pri sebi. Pri tem naj bi mu kazal tudi nož. Ta naj bi mu dal nekaj evrov in nato zbežal domov, kjer naj bi staršem povedal, kaj se je zgodilo.