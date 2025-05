Izumitelji in raziskovalci vabijo obiskovalce vseh starosti

Včeraj se je začel in bo danes trajal še ves dan praznik znanstvene in tehnične ustvarjalnosti Maker Faire, ki ga prirejata Mednarodni center za teoretično fiziko (ICTP) in Občina Trst. Veliki trg so včeraj zasedli izumitelji in raziskovalci, ki s svojimi atrakcijami privabijo tuje in domače obiskovalce vseh starosti.

Trg so tudi tokrat spremenili v naselje s tridesetimi lesenimi hišicami in dvema večjima šotoroma ter z ulicami, ki nosijo imena znanih znanstvenikov in izumiteljev. V Ulici Fermi se tako nahaja šola Robotike Emanueleja Frisoneja, ki promovira svoj kanal, na katerem širi nasvete, kako sami z robotiko izdelati naprave in si tako olajšati vsakdanje življenje. Novost, je zaupal Frisone, je v teh dneh avtomatski razdelilnik hrane za domače živali: »Ne gre za nov izum seveda, svojim sledilcem pa pokažem, kako lahko napravo izdelajo sami. Ciljam zlasti na mlade, ki se tako približajo robotiki.«

Spretnost pri izdelovanju naprav izkazujejo tudi predstavniki zagrebškega kluba mladih tehnikov ZSKMT, ki so v Trst pripeljali cevni ksilofon in tubulum, dve glasbili, ki sta ju izdelali dijakinje in dijaki tehniške šole za svoje vrstnike s posebnimi potrebami. Uporabili so stare lesene klopi, odvodne cevi in drug odpadni material, ki so ga imeli na šoli. Sosedje na trgu pa so jim matematiki iz reškega zavoda Stemerica. Z delavnicami in igrami približujejo znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko otrokom, mladostnikom in širši javnosti. V Trst so letos pripeljali panoje z enigmi. Igre črk in številk, pravijo, spodbujajo mlade možgane. Mimoidočim ponujajo v izziv kriptograme in Sherlokovo ter Cezarjevo šifro.

Iz Ljubljane so na tržaški Maker Faire prispele članice Centra ROG, javnega zavoda in obenem kreativnega središča, kjer domujejo kuharski, kovinarski, tekstilni, digitalni oz. tehnični, keramični in drugi laboratoriji, kjer lahko vsak prosto vstopi in ustvari svoj izdelek ali sledi delavnicam, ki jih center prireja. Umetnikom iz drugih koncev Slovenije in iz tujine ponujajo tudi rezidenčna stanovanja.