Jamarja iz Italije rešili iz kraške Golokratne jame

Iz Golokratne jame v bližini Sežane so jamarski reševalci potegnili dva mladoletna jamarja iz Italije. Slednja sta nepoškodovana, vendar sta bila zaradi tega, ker sta nekaj ur preživela na vrvi, obnemogla in podhlajena. Zato so se slovenski jamarski reševalci odločili, da ju potegnejo iz jame z vrvmi in brez uporabe nosil.

Center za obveščanje sta jamarja obvestila okoli 14. ure, ko sta ugotovila, da se sama iz Golokratne jame ne bosta mogla rešiti. S seboj sta imela namreč prekratko vrv, tako da sta v 80-metrskem vhodnem breznu obvisela dobrih 30 metrov nad tlemi, je za STA povedal predsednik Jamarske zveze Slovenije (JZS) Igor Benko.

V poševno in stopnjasto brezno sta se 17- in 15-letnik odpravila zgodaj popoldne, vendar jima je pri spustu zmanjkalo vrvi. Ker se nikakor nista mogla rešiti sama, sta poklicala center za obveščanje, ta pa je aktiviral jamarsko reševalno službo pri Jamarski zvezi Slovenije.

Jamarja sta se iz Italije pripeljala v Slovenijo s kolesi, saj leži ta največja udornica na tem območju tik ob stari cesti med Sežano in Lipico. V brezno sta se spustila na tisti strani, kjer stena meri 80 metrov, s seboj pa sta imela le 50-metrsko vrv.

Ko sta ugotovila, da ne bosta mogla doseči dna, sta se poskušala rešiti sama, vendar jima to ni uspelo. Zato sta poklicala na center za obveščanje.

»Imela sta izjemno srečo, da sta na tej globini še lahko poklicala s telefonom, da sta imela signal,» je povedal Benko.

V današnjem reševanju je sodelovalo 16 jamarskih reševalcev iz reševalnih centrov Sežana, Postojna in Tolmin.

Golokratna jama je globoka 175 metrov, celotna dolžina rovov pa je 450 metrov.