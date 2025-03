Jamarji v Golokratni jami prvič opazili drobnovratnika

Jamarji kluba Società Adriatica di Speleologia so v Golokratni jami med Sežano in Orlekom prvič opazili drobnovratnika (Leptodirus hochenwartii), redkega jamskega hrošča. Ta vrsta živali velja za prvega opisanega jamskega hrošča na svetu. Leta 1831 ga je v Postojnski jami našel pomožni svetilničar in vodnik Luka Čeč. Ime drobnovratnik je dobil zaradi paličasto oblikovanega oprsja, ki spominja na vrat. Gre pa za edino vrsto iz rodu Leptodiros.

Kot so speleologi kluba SAS zapisali v sporočilu za medije, gre za izjemno odkritje. Omenjenega hrošča so v preteklosti na Krasu že opazili, našli so ga na primer v Pečini v Rubijah med Križem in Nabrežino. Živalco brez oči in pigmenta je v Golokratni jami pred nekaj dnevi prvi opazil speleolog Massimiliano Werk. Na jamski steni je opazil malega hroščka in ga fotografiral. Jamo si je nekaj dni kasneje ogledala tudi jamarka Alessandra Ressa, ki je potrdila, da gre pri hrošču ravno za redkega drobnovratnika.

Speleologi kluba SAS v Golokratni jami raziskave opravljajo že več kot leto dni in to v navezi s tržaškim naravoslovnim muzejem. 175 metrov globoka jama slovi zaradi ogromnega monumentalnega vhoda, ki v premer meri kar 65 metrov. Celotna dolžina rovov je 450 metrov, zasluge za njihovo odkrivanje nosita predvsem Slovenca Claudio Bratos in Stojan Sancin. Gre za zaščiteno območje, zaradi česar bo nadaljnje preučevanje redkega hrošča v njej za znanstvenike še bolj zanimivo.