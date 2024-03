Javna razsvetljava z novim koncesionarjem

Od prvega julija letos bo koncesionar za urejanje javne tržaške razsvetljave postala italijanska energetska družba Edison, ki bo nadomestila Hero. Koncesijska pogodba, ki bo trajala do leta 2037, in izbira novega koncesionarja sta bili včeraj predmet občinske komisije za transparentnost, ki jo po novem vodi Ugo Rosi (Skupaj svobodni). Ta je na začetku leta nasledil Alberta Pasina (Punto Franco).

Novi predsednik je namenoma za prvi sestanek izbral temo, povezano z energetiko, ki mu je posebej ljuba. Od odbornika za finančne zadeve Everesta Bertolija je želel izvedeti, če sta nova koncesijska pogodba in posel v vrednosti skoraj 70 milijonov transparentna. Bertoli je opisal, kako se je na sceni pojavila družba Edison. Spomnil je, da se je Občina Trst pred iztekom pogodbe s Hero (z njo je tradicionalno sicer imela dober odnos) odločila, da novega koncesionarja poišče s formulo projektnega financiranja v okviru javno-zasebnega partnerstva. To pomeni, da je Občina Trst načrtovala projekt, za katerega je potrebovala financiranje. Za novo koncesijo sta se potegovali dve podjetji, Hera in Edison. Ker je slednja pripravila za občino boljšo ponudbo in investicije v višini 25 milijonov, so se mestne oblasti odločile, da bo javno razsvetljavo (sem spadajo tudi semaforji) urejala družba Edison, je sporočil odbornik.

