»Javne uprave bi morale stati materam ob strani«

Prva leta življenja so za vsakega otroka zelo pomembna. Center za zdravje otroka iz Trsta organizira danes v Palmanovi (na sedežu občine z začetkom ob 14.30) posvet prav na to temo. Posvetili se bodo vlogi, ki jo ima javna uprava pri promociji otroštva in najstništva.

Pri debati bo sodeloval tudi pediater Giorgio Tamburlini, predsednik in eden od ustanoviteljev Centra za zdravje otroka. »Znanost nas je naučila, da so prva leta življenja zelo pomembna za razvoj otroka. Tega se zavedajo tudi mednarodne organizacije, ki spodbujajo skrb za malčke,« je Primorskemu dnevniku pojasnil Tamburlini. Danes je vedno več zavedanja tudi o tem, da je treba investirati v družine in starše, ki potrebujejo v prvih letih veliko podpore.

Od zanositve do drugega leta

»Otroci imajo vedno več težav pri razvoju in se pogosto počutijo nelagodno. To je prišlo do izraza predvsem med pandemijo, ki pa je le razgalila težave, ki so bile prisotne že prej,« je prepričan Tamburlini. Tudi starši so danes večkrat zmedeni pri vzgoji novorojenčkov, predvsem zato, ker niso informirani o tem, kaj lahko storijo, da spodbudijo razvoj otroka v prvem letu življenja. »Prve mesece po porodu je večina mater zelo osamljenih, kar privede do nekaterih težav,» je razložil Tamburlini. »Zaradi vsega naštetega želimo, da italijanska vlada, dežele in občine investirajo v programe, ki spodbujajo razvoj v zgodnjem življenjskem obdobju od zanositve do drugega leta starosti,« bo Tamburlini poudaril na posvetu.

V Centru za zdravje otroka so pred petimi leti začeli s projektom Un villaggio per crescere (dva sta v Trstu, eden pa v Palmanovi), v katerih se starši otrok srečujejo med sabo in kjer dobijo podporo vzgojiteljev.