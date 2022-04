Javno-zasebno partnerstvo za obnovo Castelreggia in doma ostarelih

Devinsko-nabrežinska občina namerava v prihodnje skleniti javno-zasebno partnerstvo tako za temeljito obnovo občinskega doma za starejše občane Stuparich v Naselju sv. Mavra kot za kopališče Castelreggio, ki je danes vse bolj nesrečna vizitka Sesljanskega zaliva. O tem je tekla beseda na včerajšnjem zasedanju prve oz. druge občinske svetniške komisije.

Da je javno-zasebno partnerstvo orodje, ki se ga vse bolj poslužujejo javne uprave, je uvodoma pojasnila županja Daniela Pallotta, saj občine nimajo bajnih sredstev in so zato dobrodošli investitorji oz. predlagatelji, ki prevzamejo nase vse stroške načrtovanja. Dejansko gre za zasebna vlaganja v javne projekte, ki so v javnem interesu.

Obnova kopališča Castelreggio je kot strela z jasnega presenetila svetnike opozicije, ki so zanjo prvič slišali v petek na seji vodij skupin in šele med včerajšnjim zasedanjem prejeli ustrezno dokumentacijo, zato sta svetnika Igor Gabrovec (Skupaj-Insieme) in Lorenzo Celic (G5Z) zahtevala odložitev obravnave v komisiji in ocenila, da gre za predvolilne akrobacije. »Že res, da gre za alternativo sedanji pošasti, je pa tudi res, da danes ni enih sanitarij v zalivu, tako da morajo obiskovalci nujno v Portopiccolo,« je bil jasen Gabrovec in kritičen tudi glede pomanjkljive dolgoročnosti glede upravljanja kioskov; Celic pa je zahteval transparentnost. Predsednica komisije Chiara Puntar je po prekinitvi zasedanja sklenila, da bodo komisijo ponovno sklicali, da bi lahko vprašanje temeljito analizirali.

V primeru Castelreggia je predlagatelj – PN holding oz. hotel Al posta – ponudil okolju prijazno obnovo danes povsem dotrajane zgradbe, ureditev plaže (tako opremljeni kot prosti del) in neuporabnega bazena ob njej. Naložba je vredna 3,6 milijona evrov. Dom za starejše občane bo popolnoma prenovljen za skupno naložbo 12 milijona evrov.