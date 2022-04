Jazz, surf, swing ... samo z glasilkami

V prenovljeni dvorani gospodarske zveze Skala v Gropadi bodo jutri (sobota, 21. 4.) ponovno zazvenela ne le glasba, temveč prava Vokalna eksplozija. Tako je ime glasbeni reviji, ki jo že petič prireja kulturno društvo Anakrousis. Poleg vseh treh skupin, ki delujejo pod okriljem društva – te so otroška Anakrousis Young, mladinska Anakrousis Project in glasbeno že vpeljana Anakrousis Vocal group – bodo večer od 20. ure popestrili gostje iz Ljubljane – Jazzva, predstavniki Slovenije na Evroviziji zborov leta 2019 ter organizatorji letnih ljubljanskih Vocal festivalov. Prijava na dogodek je zaradi covidnih predpisov obvezna, in sicer preko telefonske številke 331 1711096.

VSI BREZ GLASBIL

Vse nastopajoče združuje vokalna oziroma tako imenovana a cappella zborovska glasba, to je skupinski pevski slog, pri katerem odmevajo le glasovi, brez instrumentalne spremljave. Celo spremljavo tolkal oponaša glas. Melodije pa gredo pri Anakrousisih od znanih jazz, pop, evergreen, surf in swing motivov do originalnih aranžmajev in slovenskih popevk iz šestdesetih ter sedemdesetih let. Gre za znane pesmi, na katere se je starejša publika vedno dobro odzvala, na svoje revije pa skušajo Anakrousisi privabiti tudi mlada ušesa, so povedali člani zbora.