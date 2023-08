Je smučar in ljubitelj fizike in matematike

Smučar, ljubitelj gora in fizike. S temi samostalniki bi še najbolje opisali Maksa Skerka, ki je petletni študij na znanstveni smeri liceja Franceta Prešerna sklenil s stotico. Svojo študijsko pot bo sedaj nadaljeval na Univerzi v Trstu, kjer se je vpisal na dodiplomski študij fizike.

»Najraje bi se ukvarjal z biofiziko, rad bi fiziko apliciral na človeka,« je razložil mladi odličnjak, ki bi po triletnem študiju magistrski študij rad nadaljeval v drugem mestu. Sicer pa Maks ne blesti le v znanosti, uspešen je tudi na športnem, točneje smučarskem področju. Bele strmine so njegova strast, šviganju na smučeh se posveča pri Smučarskemu klubu Devin. »Rad bi postal učitelj ali trener smučanja,« je razložil mladenič iz Saleža, Kraševec, ki zase pravi, da ima hribe raje kot morje.

Za Maksa je bila matura prijetna izkušnja, na zrelostni izpit se je pripravljal v družbi prijateljev. Predvsem pa je odliki botrovalo njegovo sprotno učenje in razumevanje snovi. Kot je povedal, je namreč pomembno, da se dijak pred maturo ne uči na pamet, temveč snov razume in usvoji na način, da jo bo lahko brez težav apliciral in tako reševal tudi bolj zapletene naloge. Zaradi tega Maks ni imel težav pri pisnih nalogah, posebej ne pri nalogi iz matematike.