Jesen na Opčinah je vsako leto bogatejša

Jesen na Opčinah je leto za letom bogatejša s kulturno, športno ter kulinarično ponudbo konzorcija Skupaj na Opčinah in tržaške občine. Od 3. do 12. oktobra bo spremljala 57. Barcolano in obiskovalce vabila z geslom Rdeče listje na Krasu, bela jadra na morju.

Od petka bodo izložbe openskih trgovin jesensko in jadralsko okrašene. V gostinskih lokalih bodo ponujali posebne degustacije, predvsem tipičnih jedi, na tramvajski postaji pa bo na ogled starodobni tramvaj. Ob petkih in sobotah bodo obiskovalce povabili na vožnjo po Napoleonski poti s kočijo.

Pri Obelisku bo v soboto, 11., in nedeljo, 12. oktobra, deloval kiosk športnega društva Brdina, ki bo prvi dan priredilo tekaško preizkušnjo za mlade. Društvo Mladina pa bo imelo kiosk na Vejni, na drugem koncu Napoleonske ceste.

Ob sobotah in nedeljah bo skupina GAAST povabila na vodene oglede openskih bunkerjev (več informacij na e-pošti bunkerdiopicinats@gmail.com). V četrtek, 9. oktobra, ob 15.30 bo v prostorih Sklada Mitja Čuk potekal turnir s kartami burraca, v soboto, 11., in nedeljo, 12. oktobra, pa bo pri Obelisku na ogled razstava Z nitko v roki. Vse dni bo slikar Fulvio Cazzador sprejemal obiskovalce v svojem ateljeju, avtošola Bizjak pa bo ponujala 15-odstotni popust strankam, ki se bodo odločile za pripravo na plovno dovoljenje.

Barcolana 57 bo letos na Opčinah prisotna tudi neposredno. V torek, 7. oktobra, bo v novi okrepčevalnici Zinzendorf priredila večerjo Fuori menù, katere pripravo so zaupali nekaterim gostom tržaškega zapora, ki so se udeležili izobraževalnega projekta Slow gusto: tecniche di cucina marinara. Cena večerje znaša 60 evrov, del izkupička pa bodo darovali društvu DOC, ki se ukvarja z izobraževanjem zapornikov.