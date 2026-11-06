Junaki iz filmov kultne sage Vojna zvezd v fitnes centru

Junaki iz filmov kultne sage Vojna zvezd po novem obdajajo vadbene naprave in pripomočke tržaškega fitnes centra John Reed. V klubu, ki deluje v nekdanji bančni poslovalnici v Korzu Italija, so v sredo odprli razstavo Beyond the Stars - The Art Side (Onkraj zvezd - umetniška plat), ki s slikami in skulpturami ponuja umetniško reinterpretacijo znanstvenofantastične sage režiserja in producenta Georgea Lucasa, občasno tudi v satiričnem ključu. Razstava obenem napoveduje petdeseto obletnico premiere prvega filma, ki je na velika platna prišel leta 1977.

Razstava Beyond the Stars je četrta po vrsti v nizu, s katerim želijo povezati dobro počutje z umetnostjo. Sredino odprtje so spremljali člani skupine Crimson Squadron - Fan Club Star Wars iz FJK, ki so s kostumi, svetlobnimi meči, roboti in koreografijami poustvarili Lucasov vesoljski svet. Ob kuratorki Alessandri Pierelli in njeni sodelavki Paoli Martino so se odprtja udeležili tudi predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, deželni odbornik za lokalno samoupravo Pierpaolo Roberti in predsednik združenja hotelirjev Federalberghi Maurizio Giudici.

Ogled razstave je možen ob sobotah med 15. in 21. uro z brezplačno rezervacijo na spletnem portalu Eventbrite.