S humorjem proti goljufijam

V gledališču Bobbio bo v torek, 17. novembra, ob 20.30 ponovno stopila na oder priljubljena tržaška komična naveza Maxino - Flavio Furian z Eliso Bombacigno, Raffaelejem Prestinenzijem in Ornello Serafini s predstavo Truffa Academy: metodo infallibile per difendersi dalle truffe mentre se ridi come disgraziai (Akademija prevar: nepogrešljiva obrambna metoda proti goljufijam, ko se smejemo kot nori), ki ga tržaška občina ponuja brezplačno, da bi med publiko širila informacije o najpogostejših goljufijah.

Predstavo so premierno uprizorili maja letos. Ker je bila takoj razprodana, se je občina odločila za nov datum. »Nadaljuje se tudi kampanja #SOS Truffe, ki ima kot geslo tri ključne besede: prepoznavanje, preventiva in prijava,« je včeraj na srečanju z novinarji povedala Caterina de Gavardo, ki je v mestni vladi odgovorna za varnost in lokalno policijo. »Potencialnim žrtvam nudimo tako informacije, ki so potrebne za prepoznavanje goljufov in goljufij, vse pa vabimo, naj prijavijo kaznivo dejanje, brez sramu,« je dodala. S predstavo, ki jo financira Dežela Furlanija - Julijska krajina, cilja občina na širšo publiko, je še poudarila odbornica.

Predstava nagovarja vse, starejše in mlajše gledalce, saj lahko prav vsi padejo v goljufove pasti. Komiki in glasbeniki, ki so obenem avtorji besedil in pesmi, so si zamislili zgodbo glasbenikov, ki težko shajajo in se zato odločijo, da bodo s prevarami pridobili dodatna sredstva. Ampak niso spretni in se naposled znajdejo v velikih težavah.