Jusarji in Občina Trst se še naprej pravdajo

»Če nimamo ljudi, naj imamo vsaj zemljo.« S to izjavo bi lahko povzeli bitko proseških in openskih jusarjev, ki nameravajo v teh dneh vložiti pritožbo zoper sklep mestne vlade Občine Trst, s katerim ta prevzema zemljišča in premoženje odborov za ločeno upravljanje jusarskega premoženja.

Zadnje volitve v omenjene odbore so potekale leta 1996, odtlej dežela oziroma občina nista več sklicali volitev, mandati so bili večkrat podaljšani, v tridesetih letih pa so skoraj vsi člani umrli. Dežela FJK, točneje pristojni odbornik Pierpaolo Roberti, po smrti izrednega komisarja za opensko ločeno upravljanje in po koncu mandata proseškega komisarja ni nameravala imenovati novih. Občina Trst je zato, sklicujoč se na potrebo po delujočih odborih, začasno prevzela gospodarjenje z njihovimi parcelami in denarno premoženje.

»Zakaj pa je to tako nujno, če 30 let niso sklicali novih volitev,« se je v pogovoru s Primorskim dnevnikom vprašal Sandor Bukavec, predsednik proseškega jusa. Usode jusov in ločenega upravljanja jusarskega premoženja se prepletajo, v glavnem gre tudi za ista zemljišča, z eno razliko. Jusi se pretežno ukvarjajo z vprašanjem lastništva, odbori za ločeno upravljanje jusarskega premoženja pa z zemeljskimi užitki, sta razložila Bukavec in predsednik openskih jusarjev Drago Vremec.

Zakon iz leta 2017, na katerega se v svojem sklepu sklicuje Občina Trst, dejansko omogoča to potezo. Vseeno pa imajo openski in proseški jusarji formalne dvome. Zakon namreč poudarja, da lahko občine neposredno prevzamejo gospodarjenje z zemljišči le, ko ni priznanih odborov staroselcev, po domače jusarjev. Openski in proseški jus sta tako kot tisti v drugih vaseh organizaciji s priznano pravno osebnostjo in bi torej, po oceni Bukavca in Vremca, morala prevzeti popolno pristojnost nad jusarskimi zemljišči.

Pravni spori z občino pa se nadaljujejo. Niti Bukavec niti Vremec si ne znata razložiti, zakaj Občina Trst tako bojevito vztraja za ohranitev teh zemljišč. Jasno je, da gre v glavnem za taktiko zavlačevanja.