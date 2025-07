Jusarji s tožbo zoper odločbo Občine Trst

Rečeno, storjeno. V imenu openskih in proseških jusarjev je odvetnik Peter Močnik v teh dneh na deželnem upravnem sodišču vložil tožbo zoper Občino Trst, točneje zoper sklep, s katerim slednja prevzema premoženje, zemljišča in pristojnosti proseškega ter openskega odbora za ločeno upravljanje jusarskega premoženja.

Jusarji so pred tem na generalnega tajnika tržaške občine Giampaola Giunto naslovili zahtevo po postopku samonadzora. Samonadzor je mehanizem v italijanskem upravnem pravu, ki predvideva odpravo odločb in sklepov javnih uprav, ki so pravno dvomljive oziroma protizakonite. V tem dopisu so jusarji Občini Trst očitali nepravilnosti iz vsebinskega in postopkovnega vidika, kot je Primorskemu dnevniku potrdil Peter Močnik, pa jusarji sploh niso prejeli odziva. Zato so se odločili za "pravo" tožbo na pristojnem deželnem upravnem sodišču.

O možnostih uspeha priziva Močnik ni hotel ugibati. Velika večina jusarskih tožb je bila vložena po »navadni« sodni poti, ne pa na deželnem upravnem sodišču. »Tokrat bo moral DUS ugrizniti v to jabolko,« je dejal Močnik. Ni izključeno, da bo o tem govor že med septembrskim narokom sodišca na Velikem trgu v Trstu.

Na drugi strani Velikega trga, v občinski palači, pa se kuha nov zasuk v zgodbi o ločenem upravljanju na Tržaškem. Občina Trst je v nedavni rebalans vključila postavko, vredno dobrih 90.000 evrov, za razpis volitev v odbore za ločeno upravljanje na območju Občine Trst. Zgodbe očitno ni konec in jusarskim pomislekom navkljub, Občina Trst vztraja po svoji poti.