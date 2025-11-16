Jutri na Brdini prvo srečanje Kraškega pusta

V soboto, 14. februarja, čez točno 89 dni bo po openskih ulicah spet zavladal 57. Kraški pust. Pustni stroj je namreč že pognal motorčke in priprave na veliki dogodek so v polnem teku, je za Primorski dnevnik napovedal predsednik odbora Kraškega pusta Igor Malalan.

Jutri bo ob 20.30 v spodnjih prostorih Doma Brdina (Proseška ulica 109) na Opčinah prvi sestanek s predstavniki pustnih vozov in skupin.

Nekaj novosti oz. odločitev je že padlo pred samim začetkom. »Z Medvejci, se pravi zmagovalci med pustnimi vozovi na zadnjih dveh Kraških pustih, smo se dogovorili, da bi uvedli spremembo pri izbiri kraljevega pustnega para. Da bi bila eno leto kralj in kraljica predstavnika zmagovalnega voza, eno leto pa skupine. Slednjih je namreč vedno več in nekoliko so zapostavljene, smo pomislili,« je ugotavljal Malalan in napovedal, da bosta kralj in kraljica 14. februarja izraz letošnje zmagovalke med pustnimi skupinami, in sicer Lune Puhne. Kralj in kraljica bosta torej vaščana iz Gropade ali Padrič.

Malalan se zaveda, da postaja gradnja vozov v letih vse bolj komplicirana, saj primanjkuje prostorov, kjer bi lahko pustarji ustvarjali.