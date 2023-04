Jutri odprtje razstave Movie Jam v NŠK

Narodna in študijska knjižnica vabi jutri (v torek) ob 18. uri v svoje prostore v Ul. sv. Frančiška 20 na odprtje razstave Movie Jam Sveve Ceschia. Avtorico bo predstavila Alina Carli, za glasbo bo poskrbela pevka Veronica Giurco.

Sveva Ceschia (letnik 2004) je dijakinja liceja Antona Martina Slomška, ki vstopa v svet umetniškega ustvarjanja, zlasti ilustracij. Razstava Movie Jam bo prava polrealistična stripovsko-filmska poslastica, saj bodo na ogled dela iz sveta stripov, akcijskih filmov in muzikalov, kot so Blues Brothers, Rocky Horror Picture Show ali pa portret Harley Quinn iz filma Suicide Squad. Večinoma so to akvareli, nekaj je slik s tempera barvami, flomastri ali s svinčnikom.

Mlada ustvarjalka rada eksperimentira z različnimi tehnikami, zato se je v zadnjih dveh letih poglobila v študij risanja manga stripov in v uporabo digitalnih grafičnih programov s tečaji na tržaški stripovski šoli Accademia del Fumetto. Nazadnje se je prijavila na natečaj Opera Viva, kjer se je uvrstila na ex-aequo drugo mesto na temo podzemnega sveta.