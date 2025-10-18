Jutri pohod po barkovljanskih zaselkih

Slovensko kulturno društvo Barkovlje prireja jutri (v nedeljo, 19. 10.) spoznavni sprehod po barkovljanskih zaselkih. Zbirališče bo v prostorih SKD Barkovlje (Ul. Bonafata 6) ob 14. uri, sprehod pa bo trajal približno dve uri in pol. Udeleženci bodo spoznavali zgodovinski razvoj krajevnih zaselkov in ku'rtov ob ogledu kamnitih plošč, ki so bile postavljene v okviru projekta Oživljanje preteklosti za načrtovanje prihodnosti. Pohod bo vodila profesorica Marinka Pertot, odlična poznavalka barkovljanske zgodovine.

Glavni cilj projekta, ki ga je sofinancirala Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina je bila postavitev 24 novih kamnitih plošč z vklesanimi slovenskimi poimenovanji krajevnih zaselkov. Pohodniki bodo torej jutri med drugim spoznali, od kod je Spolovina (Ulica Vallicula) dobila svoje ime in zakaj Barkovljani Ulico Lavareto imenujejo Pancerovec.