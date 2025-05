Jutri spet pokuševalski pohod Kohišče

Jutri (v nedeljo, 18.5.) se bo na pobočju Grmade dogajal tradicionalni zgodovinski in pokuševalski pohod na Kohišče. Startne točke so, kot po navadi, štiri, torej devinska železniška postaja, medvejsko nogometno igrišče, cerovski adrenalinski park in Klariči, edina startna točka v Sloveniji. Udeleženci se lahko poti lotijo individualno med 8.30 in 10.30, prijavnina je enaka lanski in znaša 20 evrov za odrasle ter 15 evrov za otroke med 6. in 13. letom starosti. Za soočanje z 260 metri višinske razlike je priporočena pohodniška obutev, organizatorji poudarjajo tudi, da trasa ni primerna za otroške vozičke.