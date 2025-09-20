Sobota, 20 september 2025
Rampigada santa

Jutri start Rampigade sante

Ob 10. uri bodo iz Rojana po strmi rebri krenili tekači in kolesarji. Društvo Mladina bo poskrbelo za hrano, pijačo in zabavo pri obelisku na Opčinah

Spletno uredništvo
Opčine
20. sep. 2025
Jutri ob 10. uri se bo 223 tekačev in kolesarjev spopadlo s strmo rebrijo Scala Santa. Na sporedu bo namreč že 14. Rampigada santa, tekmovanje prireja društvo Spiz.

Zaradi tekme bo jutri veljala serija prometnih omejitev. Strmina med Rojanom in Opčinami bo za vozila zaprta od 9.30 do konca tekmovanja, ob isti uri bodo zaprli odsek Ulice Bonomea med visoko šolo Sissa in križiščem pri openskem Obelisku.

Za lačne in žejne pa bo že danes od kosila in jutri od jutra skrbelo Športno društvo Mladina s stojnico pri Obelisku. Za zabavo bo drevi poskrbela glasbena skupina Il Carrozzone.

