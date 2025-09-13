Jutri v Ilirski Bistrici slovesnost za priključitev Primorske

Mineva 78 let, odkar je 15. septembra 1947 začela veljati pariška mirovna pogodba. Po njej so Zgornje Posočje, Vipavska dolina, večji del Krasa in manjši del Istre postali del Slovenije. Osrednja slovesnost za letošnji praznik priključitve Primorske k matični domovini bo jutri ob 11. uri za Domom na Vidmu v središču Ilirske Bistrice. Organizirata jo občina Ilirska Bistrica in Zveza združenj borcev za vrednote NOB, slavnostna govornica bo predsednica Nataša Pirc Musar. Prihod so napovedali tudi člani različnih domoljubnih društev in organizacij.

Moto letošnje prireditve je verz na Premu rojenega pesnika Dragotina Ketteja Popolnitev bodi moj vzor, luč, resnica moje delovanje. »Živimo v času, ko bi moral Kettejev moto o iskanju resnice in delovanju v tem duhu spet in zelo glasno odmevati po vsem svetu,« je ob tem izpostavil župan Ilirske Bistrice Gregor Kovačič. Ob robu prireditvenega prostora se bodo na stojnicah predstavljali domači rokodelci, na voljo bo 1500 sedišč.

Praznik priključitve Primorske k matični domovini bo letos prvič potekal pod novim imenom. Leta 2005 je Slovenija razglasila 15. september, dan uveljavitve pariške mirovne pogodbe, za praznik, ki je bil sprva poznan kot praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Državni zbor pa ga je oktobra lani preimenoval v praznik priključitve Primorske k matični domovini. Preimenovanje so poslanci potrdili z 51 glasovi. Kot je takrat opozorila prvopodpisana pod predlagano spremembo, poslanka SD Meira Hot, so na Primorskem vedno praznovali priključitev in nikoli vrnitve Primorske, tako poimenovanje pa da je del primorske tradicije in kolektivne identitete. V opozicijskih SDS in NSi so spremembi nasprotovali, češ da bi lahko imele spremembe zakona neugodne mednarodno-pravne posledice, saj bi italijanski strani omogočile sklicevanje na stališče, da tudi Slovenija na Primorsko gleda kot na priključeno in ne vrnjeno ozemlje.