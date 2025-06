Jutri, v petek in soboto bodo jadrali, veslali in se potapljali

Četrtek, petek in sobota bodo v Sesljanskem zalivu minili v znamenju športnih aktivnosti, jadranja, veslanja in potapljanja, namenjenih vsem, čisto vsem. Vrača se namreč festival Open bay - Open day v priredbi društva Disequality, ki skrbi za vključevanje hendikepiranih oseb v morsko okolje. Tridnevno dogajanje ter kar nekaj novosti v zvezi s poletnimi in jesenskimi aktivnostmi društva, ki ga vodi barkovljanski pomorščak Berti Bruss, so včeraj dopoldne predstavili na sedežu kluba Pietas Julia, ki bo letos tudi gostil festival morja in športa.

Športne aktivnosti so namenjene vsem, tako hendikepiranim osebam kot osebam, ki niso gibalno ovirane in nimajo duševnih motenj. Tečaj potapljanja prireja društvo Includimondo subacquea, za veslanje s polinezijskim kanujem bo poskrbelo športno društvo Canoa Republic iz Benetk, ki ga vodi olimpijski prvak v veslanju Daniele Scarpa, za jadranje pa bodo na voljo tri jadrnice. Ena od teh, Justmen, je prirejena za osebe na vozičku.

Udeležba na aktivnostih je brezplačna, organizatorji prijave zbirajo na tej povezavi. Razpoložljivih mest sicer ni več ravno veliko, po podatkih organizatorjev se je prijavilo že več kot 180 ljudi.